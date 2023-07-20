استقرار مخزونات نواتج التقطير الوسطى في سنغافورة

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن مخزونات نواتج التقطير الوسطى في سنغافورة التي تعد مركزا رئيسيا لحركة التجارة تشهد استقرارا، إذ قوبل خروج كميات من وقود الطائرات/الكيروسين بزيادة بواقع 36 بالمئة في واردات زيت الغاز مع ظهور شحنات ذات منشأ عُماني.

وأظهرت بيانات رسمية من إنتربرايس سنغافورة أن مخزونات الغاز ووقود الطائرات/الكيروسين بلغت 7.848 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز، مقابل 7.865 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ويعزى الارتفاع في إجمالي واردات زيت الغاز إلى زيادة الكميات القادمة من الصين وكوريا الجنوبية وروسيا.

وأشار أحد المتعاملين إلى أن الارتفاع على أساس أسبوعي للكميات القادمة من دولتي سلطنة عُمان وقطر يعود إلى عدم استقرار الطلب من الغرب في وقت سابق على شحنات التسليم الفوري.

وتظهر البيانات أن آخر مرة سُجلت فيها واردات زيت غاز من عُمان إلى سنغافورة كانت في أبريل نيسان من هذا العام.

كما تظهر البيانات أن وصول الشحنات إلى سنغافورة من دول الشرق الأوسط مثل الإمارات والسعودية وقطر تزايد في الفترة بين مايو أيار ويوليو تموز هذا العام، مقارنة بالفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار.

وفي غضون ذلك ارتفعت صادرات وقود الطائرات/الكيروسين بحوالي 62 بالمئة على أساس أسبوعي مدعومة باستمرار خروج تدفقات قوية إلى وجهات إقليمية.