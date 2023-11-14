الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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استقرار معدل البطالة في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

منذ 37 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعكس توقعات بالارتفاع.

وظل معدل البطالة في بريطانيا دون تغيير عند مستوى 4.2 بالمئة في سبتمبر الماضي، دون تغيير عن شهر أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 4.3 بالمئة.

واستقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم قد توقعوا تراجعًا بنسبة 0.1 بالمئة.

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