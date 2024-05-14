استقرار معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم

لم يطرأ تغيير يذكر على معظم بورصات منطقة الخليج خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن إشارات على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

ونزل مؤشر دبي 0.4 بالمئة متأثرا بقطاعي الصناعة والعقارات مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.1 بالمئة وتراجع سهم العربية للطيران 3.4 بالمئة.

وأعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة أمس الاثنين تراجع أرباحها الفصلية 22 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم مجموعة ألفا ظبي 1.6 بالمئة ونزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، واحدا بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر السعودي في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.1 بالمئة وزيادة سهم شركة علم 1.7 بالمئة. لكن سهم إعمار المدينة الاقتصادية انخفض 4.7 بالمئة بعد زيادة الخسائر الفصلية لشركة التطوير العقاري.

وصعد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الريان 0.7 بالمئة وربح سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.4 بالمئة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن إشارات على الموعد الذي سيفكر فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر بأي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية لأن معظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.