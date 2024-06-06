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استقرار وول ستريت بفضل مكاسب إنفيديا

منذ ساعة واحدة
وول ستريت

وول ستريت

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لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند الفتح اليوم الخميس بعد أن أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة إلى تزايد الضعف في سوق العمل الأمريكي، في حين عززت مكاسب سهم إنفيديا المؤشر ناسداك.

فقد ارتفع سهم إنفيديا 0.8 بالمئة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركة ثلاثة تريليونات دولار في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 18.07 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 38825.40 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.77 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 5357.80 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 16.97 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 17204.87 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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