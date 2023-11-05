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استمرار إغلاق مطار هامبورغ والشرطة تتعامل مع حالة "احتجاز رهينة"

منذ 14 دقيقة
مطار هامبورغ

مطار هامبورغ

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أعلنت سلطات مطار هامبورغ اليوم الأحد إن المطار ما زال مغلقا بينما تتعامل الشرطة مع حالة احتجاز رهينة يُقال إنها تتعلق بنزاع عائلي بخصوص حضانة طفل على الأرجح.

وأُغلق مطار المدينة الألمانية أمام جميع رحلات الإقلاع والهبوط مساء أمس السبت بعد وصول أفراد من الشرطة بأعداد كبيرة إلى المكان للتعامل مع رجل اقتحم حاجزا في المطار بسيارته ومعه طفل.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة التي يستقلها رجل (35 عاما) ومعه طفل (4 سنوات) متوقفة تحت إحدى الطائرات. وذكرت الشرطة اليوم الأحد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي ،تويتر سابقا، أن “العملية مستمرة. مفاوضونا على تواصل مع الشخص الموجود في السيارة”.

وأوضحت الشرطة أن والدة الطفل أبلغتهم أن الأب كان على تواصل معها.

ولم تؤكد الشرطة تصريحات سابقة بأن الرجل مسلح وأنه أطلق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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