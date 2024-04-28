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استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية

منذ 4 دقائق
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استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية في مطلع الأسبوع وتواصلت حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم.

ويدعو الطلاب إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وامتدت موجة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حُرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة بعد اعتقال أكثر من 100 في حرم جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع.

وقال متحدث باسم الجامعة لرويترز إن حرمها شهد حالة من الهدوء أمس السبت ولم ترد تقارير عن اعتقالات بعد مناوشات وقعت خلال الليل.

لكن حملات القمع استمرت في عدد من حُرم الجامعات أمس، وشمل ذلك إغلاقا لجامعة جنوب كاليفورنيا وسط وجود مكثف للشرطة. وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في عدد من الجامعات بينهم 80 شخصا في وقت متأخر من مساء أمس السبت في جامعة واشنطن في سانت لويس.

ومن بين المعتقلين في جامعة واشنطن المرشحة الرئاسية عن حزب الخضر جيل ستاين.

وقالت ستاين في بيان “إنهم يرسلون قوات الأمن ويثيرون أعمال شغب في مظاهرة سلمية. لذا فإن هذا أمر مخجل”.

وقالت جامعة واشنطن في بيان إن المعتقلين سيواجهون اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير.

ومن المنتظر أن تشهد جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجليس مظاهرات مضادة اليوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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