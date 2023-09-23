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استمرار الاحتجاجات في غانا بسبب الأزمة الاقتصادية

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2023 8:36 مساءً
احتجاجات في غانا

احتجاجات في غانا

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تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.

وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.

وتواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب تصاعد الدين العام.

وقال روميو (24 عاما)، وهو أحد المحتجين الذين لا يجدون عملا والذي كان يرتدي قبعة حمراء مثل الآخرين، “لا يستطيع المواطن الغاني العادي تحمل تكاليف ثلاث وجبات مشبعة (يوميا)… الحكومة لا تهتم”.

وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.

وقالت الشرطة يوم الخميس إنها اعتقلت 49 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات. ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد وبدا الوضع هادئا اليوم السبت.

وفي العام الماضي، أدت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الأخرى إلى اشتباكات مع الشرطة.

وأبرمت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في مايو أيار للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لكن منتقدين يقولون إن السلطات لم تتخذ إجراءات تذكر لمساعدة أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم وسط انكماش اقتصادي طال أمده.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.5 بالمئة هذا العام من 3.1 بالمئة في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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