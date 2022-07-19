استمرار صعود بورصات الخليج والمؤشر السعودي في المقدمة

تفوق أداء البورصة السعودية على نظيراتها في الخليج اليوم الثلاثاء مع استمرار انتعاش المنطقة من عمليات بيع جرت في الآونة الأخيرة على الرغم أن الأسواق كانت تتوخى الحذر من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية 1.8 بالمئة مدفوعا بزيادة قدرها 2.1 بالمئة في سهم بنك الرياض وزيادة اثنين بالمئة في شركة مكة للإنشاء والتعمير.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مدفوعا بقفزة بلغت 6.9 بالمئة في سهم شركة الإمارات للاتصالات.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول.

وارتفع المؤشر القطري، الذي بدأ التداول الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي بسبب خلل فني، 0.3 بالمئة مدفوعا بزيادة قدرها 2.5 بالمئة في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة بفضل زيادة قدرها 2.5 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.