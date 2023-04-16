استمرار عملية تبادل الأسرى في اليمن لليوم الثالث

دخل تبادل لقرابة 900 أسير بين طرفي الصراع اليمني يومه الثالث، الأحد، في إطار إجراء مهم لبناء الثقة وسط محادثات سلام بين مبعوثين سعوديين وجماعة الحوثي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تشرف على العملية، إن طائراتها ستستخدم لنقل الأسرى المفرج عنهم بين ست مدن في اليمن والسعودية خلال الأيام المقبلة.

قالت فاطمة ساتور المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “استقبلنا حتى الآن أكثر من 600 أسير أعيدوا إلى عائلاتهم، عبر حوالي 10 رحلات جوية، لذلك لا يزال لدينا رحلتان جويتان، بين اليوم وغدا”.

واتفق طرفا الصراع في مفاوضات جرت في سويسرا الشهر الماضي على إطلاق سراح 887 أسيرا والاجتماع مرة أخرى في مايو أيار لبحث الإفراج عن المزيد.

وقال أحد الأسرى المفرج عنهم ‏”شعوري كما ترون فرحة كاملة، الحمد لله والشكر له الذي أنعم علينا بهذه الفرحة كيوم ولدتني أمي من جديد عودتي إلى ديار الوطن وإلى صنعاء موطن الأحرار. أكبر نصر وأكبر شرف وأكبر تحرر”.

وكان المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق بناء على قاعدة “الكل مقابل الكل” بما يشمل جميع الأسرى المتبقين خلال المحادثات التي استمرت عشرة أيام بالقرب من العاصمة السويسرية بيرن.

وشكلت المحادثات أحدث جولة ضمن سلسلة اجتماعات قادت لإطلاق سراح أسرى في عامي 2022 و2020 بموجب اتفاق بوساطة من الأمم المتحدة يعرف باسم اتفاق ستوكهولم.

وقالت سميرة مارش وهي أسيرة مفرج عنها “الحمد لله وله الشكر الذي جمعني بكم وجمعني بعيالي وجمعني بأمي”.

ويُنظر بشكل كبير إلى الصراع في اليمن، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وترك الملايين يتضورون جوعا، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من صنعاء عام 2014.

واتفقت الرياض وطهران الشهر الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت في 2016، مما عزز الآمال في أن تحرز عملية السلام في اليمن تقدما.