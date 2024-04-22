استنفار القوات الأمريكية بسوريا بعد تجدد استهداف قواعدها

شهدت القوات الأمريكية في سوريا، حالة من الاستنفار وإعادة التموضع، بعد عودة استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق مجددًا، وسط اتهامات لجماعات متحالفة مع إيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن قاعدَتَيْ مطار (خراب الجير) بريف الحسكة الشمالي و(الشدادي) جنوبًا التابعتين للقوات الأمريكية، شهدتا استنفارًا واسعًا وانتشارًا للقوات ورفعًا لحالة التأهب بعد استهداف مطار الأولى.

وتعرضت القاعدة للاستهداف بصواريخ يعتقد أن “المقاومة الإسلامية” المدعومة من قبل إيران، أطلقتها، وسط محاولة اعتراضية من الدفاعات الأرضية.

وسبقت ذلك، وفق المرصد السوري، محاولة استهداف القاعدة بمسيّرة هجومية تمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاطها.

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