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استنفار في محيط الفاتيكان.. ماذا حصل قبل صلاة البابا؟

منذ 42 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أُطلق إنذار الإرهاب في مدينة الفاتيكان قبل صلاة البابا فرنسيس، الأحد، بعدما اقتحم ألباني بسيارته حواجز الأمنية بالقرب من ساحة القديس بطرس.

وأشارت صحيفة “إل ميساجيرو” اليومية الى أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا تجاهل أوامر بالتوقف عند نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من مدينة الفاتيكان.

ومع رفض الرجل للتوقف واقتحامه للنقطة الأمنية، انطلق رجال الشرطة في مطاردة قصيرة بالسيارات، وأطلقوا النار على السيارة من طراز “بي إم دبليو” لتتوقف بعد اصطدامها بسيارة شرطة.

وفي نهاية المطاف، حاصر الضباط السائق وقيدوه واستخدموا صاعقا كهربائيا للتمكن من السيطرة عليه.

كما أفادت السلطات بأن ضابطين أصيبا خلال المطاردة ونقلا إلى المستشفى.

وقالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن الشرطة لم تجد أي صلة بين مطاردة السيارة وصلاة البابا. ووقع الحادث في شارع مزدحم بالسياح على أمل سماع العظة في الصلاة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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