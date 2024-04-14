استنكار الرئيس الأوكراني للهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد 14نيسان /أبريل الجاري، بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ودعا إلى بذل الجهود لمنع مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.

وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن “تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يواجه برد فعل حازم وموحد من العالم”.

وشنت إيران اليوم الأحد 15 أبريل/نيسان الجاري الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.