استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن والحوثيون يتبنون

استهدف “الحوثيون” سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها في خليج عدن.

وقال سريع في بيان: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخا بحريا مناسبا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية “lewis B puller” أثناء إبحارها في خليج عدن”.

وأوضح أنه “من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا”، مؤكدا أن “عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وشدد على أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأعلن الحوثيون، يوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، أنهم قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط.

ونقلت قناة سكاي نيوز منشوراً لمسؤول في جماعة الحوثي على منصة “إكس” -لم تذكر إسمه-، قوله: “قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والمتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر”.

وقال المسؤول إن الجماعة “لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد”، وفق تعبيره.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 نوفمبر، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

والجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف “ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)” في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن