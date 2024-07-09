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استهداف سفينة شحن تابعة لميرسك بجسم طائر في خليج عدن

9 - يوليو - 2024
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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قالت شركة ميرسك اليوم الثلاثاء إن سفينتها ميرسك سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن في الساعات الأولى من الصباح اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم مجموعة الشحن الدنمركية لرويترز إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السفينة هي نفسها التي أبلغت عن انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي ميناء نشطون اليمني اليوم.

وترفع ميرسك سنتوسا علم الولايات المتحدة.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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