استهداف صاروخي لإيلات.. والجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أرض أرض

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه منطقة بالبحر الأحمر، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية عن وقوع انفجارين فوق البحر الأحمر قرب إيلات والاشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن واقعة تتعلق بما يشتبه أنها طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن وطلبت من السفن العابرة للمنطقة توخي الحذر.

كما ذكرت شركة آمبري البريطانية للامن البحري اليوم الأربعاء أنها علمت بواقعة تتعلق بطائرة مسيرة في المنطقة نفسها، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة المذكورة التي تأتي بعد سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة وقالت في بث إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولم يرد الأسطول الخامس الأمريكي بعد على طلب لتأكيد الواقعة.