استهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل "كونيكو" بريف ديرالزور

استهدفت عدة قذائف صاروخية محيط قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور، مساء (الأربعاء 24-8-2022) وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمرصد، فإن مصدر القذائف هو مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في حطلة بريف دير الزور الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك استهدفت قوات التحالف مصدر إطلاق القذائف، بقذائف صاروخية أيضاً، وسط تحليق لطائرات التحالف في الأجواء.

يشار إلى أن الجيش الأميركي كان قد أعلن عن تنفيذ ضربة في دير الزور في سوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأتت الضربة بينما تستهدف الولايات المتحدة الرد على مسودة اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي، من شأنها إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي تخلّى عنه الرئيس السابق “دونالد ترامب”، ويسعى الرئيس الحالي “جو بايدن” إلى إحيائه.

وذكرت القيادة المركزية للجيش في بيان أن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.