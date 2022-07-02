استهداف قاعدة تركية شمالي العراق بعدة صواريخ

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم السبت باستهداف قاعدة تركية بمنطقة شيلادزي في محافظة دهوك بعدة صواريخ.

وذكرت مصادر عراقية أن القصف الصاروخي استهدف قاعدة “سيربي” للجيش التركي في محافظة دهوك شمال العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من داخل المعسكر الواقع في مجمع “سيريي” نتيجة القصف.

وأطلقت تركيا في شهر أبريل الماضي عملية عسكرية في شمال العراق أسمتها «مخلب القفل» بغية منع هجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، أن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافاً ومعسكرات وأنفاقاً وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.

وغالبا ما يختبئ مسلحو “حزب العمال الكردستاني” المصنف منظمة إرهابية، في شمال العراق ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وبدأت عمليات Claw-Tiger وClaw-Eagle في المناطق الحدودية بشمال العراق في عام 2020 لضمان سلامة الشعب التركي والحدود.