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استهداف محتمل لليهود.. اتهام شاب كندي بارتكاب جرائم إرهابية

منذ 25 ثانية
الشرطة الكندية- أرشيفية

الشرطة الكندية- أرشيفية

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أعلنت الشرطة الكندية أن مسؤولين وجهوا اتهاما لشاب في أوتاوا بارتكاب جرائم “إرهابية” تتعلق باستهداف محتمل لليهود وذلك وسط تحذيرات من تنامي معاداة السامية بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون في بيان أمس السبت إن المشتبه فيه متهم “بتسهيل نشاط إرهابي من خلال التواصل بشأن محتوى استرشادي يتعلق بمادة متفجرة… (و)إصدار تعليمات بشكل مباشر وغير مباشر لشخص للقيام بنشاط إرهابي ضد يهود”.

وقال مارك ساتكليف رئيس بلدية أوتاوا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، “هناك زيادة في معادة السامية في أوتاوا خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وجاء في البيان أن السلطات ألقت القبض على الشاب يوم الجمعة وأن العملية تضمنت تعاونا بين عدة أجهزة أمنية كندية.

وقالت الشرطة إن عمر الشاب حال دون نشر المزيد من المعلومات بشأنه أو بشأن المؤامرة.

وحذر رئيس الوزراء جاستن ترودو من قبل من تزايد ملحوظ في معاداة السامية في كندا إثر هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 والهجوم الإسرائيلي الذي تلا ذلك على قطاع غزة الذي تقول وزارة الصحة هناك إنه أسفر عن استشهاد ما يقرب من 19 ألفا.

    المصدر :
  • رويترز

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