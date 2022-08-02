الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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استهلاك الطاقة في المانيا في النصف الأول من العام يهبط 3.5%

منذ 46 دقيقة
ألمانيا تتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة تستعد عدة مدن في ألمانيا لنقص الغاز وتتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة

ألمانيا تتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة تستعد عدة مدن في ألمانيا لنقص الغاز وتتخذ إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة

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قالت مجموعة (إيه جي إي بي) الألمانية لإحصاءات الصناعة الثلاثاء إن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط 3.5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية.

وأضافت المجموعة أن أكبر اقتصاد في أوروبا استهلك 203.0 ملايين طن من معادل الفحم، وهو مقياس معياري للصناعة، على مدار الأشهر الستة الأولى هذا العام، انخفاضا من 210.4 مليون طن قبل عام.

وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في 2022 إلى 1.2 بالمئة من 2.1 بالمئة في أبريل نيسان.

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