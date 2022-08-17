الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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استياءٌ ألماني من تصريحات الرئيس الفلسطيني

منذ 47 دقيقة
الرئيس محمود عباس

الرئيس محمود عباس

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عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الواقع في 17 آب 2022 عن استيائه من تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال شولتس إنها تقلل من أهمية المحرقة.

وقال شولتس على تويتر “بالنسبة لنا نحن الألمان على وجه الخصوص، فإن أي محاولة لإضفاء الطابع النسبي على تفرد المحرقة أمر غير محتمل وغير مقبول.. أنا مستاء من هذه التصريحات المشينة التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

وكان عباس اتهم إسرائيل خلال زيارة لبرلين أمس الثلاثاء بارتكاب “50 محرقة”، وذلك ردا على سؤال بشأن الذكرى الخمسين المقبلة لهجوم على فريق الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ.

وكان المستشار الألماني أبدى رفضه لاستخدام كلمة فصل عنصري لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين أمس “من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح”.

    المصدر :
  • رويترز

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