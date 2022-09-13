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اسرائيل: ايران تستخدم منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج الاسلحة

منذ 42 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إيران استخدمت أكثر من عشر منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لتسليح جماعات تعمل لحسابها.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

صور مواقع تصنيع الاسلحة التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

صور مواقع تصنيع الاسلحة التي قدمها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس

ولم تعلق إيران أو سوريا على حديث جانتس حتى الآن، لكن سبق أن أحجمت دمشق عن التعليق على مثل هذه الاتهامات بينما نفت طهران تأسيسها لقدرات إنتاجية للأسلحة في مناطق بالشرق الأوسط.

وفي حديثه أمام مؤتمر في نيويورك، قدم جانتس خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال جانتس “حولت إيران مركز الدراسات والبحوث العلمية (السوري) إلى منشآت لإنتاج صواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى ودقيقة، مقدمة لحزب الله ووكلاء إيران، بعبارة أخرى، اصبح المركز جبهة إيرانية أخرى ومصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة”.

وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز إن الضربات المنسوبة إلى إسرائيل ازدادت في الآونة الأخيرة على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم جماعة حزب الله اللبنانية.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية بشكل متكرر مصياف، وهي منطقة في غرب محافظة حماة قال عنها جانتس إن بها منشأة لإنتاج الأسلحة تحت الأرض تهدد إسرائيل والمنطقة.

وأضاف جانتس “مصياف على وجه التحديد تُستخدم لإنتاج صواريخ متطورة”.

وقال إن إيران تعمل أيضا على تأسيس عملية لتصنيع الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن.

وقال “إذا لم يتوقف هذا التوجه، ففي غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة لإنتاج الأسلحة ونشر الرعب”.

    المصدر :
  • وكالات

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