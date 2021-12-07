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اسرائيل تؤكد قدرة تل أبيب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي

7 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2021 9:04 مساءً

الجيش الاسرائيلي

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أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلية أليعازر شتيرن أن تل أبيب قادرة على “منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وفي تصريح لهيئة البث الإسرائيلية “كان” قال شتيرن “إننا قادرون على منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية، وإسرائيل ستبذل كل ما هو مستطاع لضمان ألا تكون الوحيدة التي ستتحرك في سبيل هذا الهدف”.

وأعرب عن ثقته في أن “تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها حيال عدم تمكين طهران من حيازة قنبلة نووية، وأن تستخدم كل الوسائل المتاحة لها لتحقيق ذلك كما تفعل إسرائيل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قال في وقت سابق إن “الخيار العسكري هو الخيار الذي يجب أن يكون واردا دائما مع أنه آخر خيار نريد استخدامه ولكن لا يحق لنا إلا نقوم بإعداد هذا الخيار”.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى “إنهاء فوري للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني”، معتبرا أن “إيران تقوم بابتزاز نووي كتكتيك تفاوضي، وأن الأمر يجب الرد عليه بوقف فوري للمفاوضات معها وبخطوات قاسية من قبل الدول العظمى”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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