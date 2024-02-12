اسرائيل تدرس إرسال وفد إلى مصر للتفاوض بشأن المحتجزين في غزة

صور لعدد من الإسرائيليين المحتجزين في غزة معلقة في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر (غيتي)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض بشأن المحتجزين في غزة.

وبجسب المسؤولين الذين شاركوا من قبل في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن قولهم إن هناك اتجاه إيجابي حاليا لإرسال وفد إلى القاهرة .

وأوضحوا أن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت إسرائيل قد رفضت في وقت سابق طلبا من مصر لإرسال وفد إلى محادثات برعاية مصرية قطرية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل لن تهدر أي فرصة لتحرير المزيد من الرهائن في غزة ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق “النصر الكامل” على حركة حماس بأنه ضروري لاستعادة الرهائن بالكامل.

وصدر بيان نتنياهو بعد أن حررت القوات الخاصة الإسرائيلية رهينتين في عملية إنقاذ في مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة مع مصر والمكتظة بالسكان الفارين من الحرب حيث يثير احتمال القيام بعمليات أوسع هناك قلق القاهرة وواشنطن.

من جانبه، ضغط زعيم المعارضة يائير لابيد على الحكومة الإسرائيلية من أجل التعاطي مع المفاوضات الجارية بشكل إيجابي.

وقال في تغريدة على موقع إكس:” يعتقد الأمريكيون والفرنسيون والقطريون والمصريون أن هناك الآن فرصة لصفقة الرهائن.. لا يمكن للحكومة تجاهل أي فرصة لإعادتهم ويجب أن تكون العملية في رفح جزءا من خطة استراتيجية منظمة لليوم التالي”.