اسرائيل ترى أنّ الغرب يمكن أن يبرم اتفاقًا أفضل مع إيران

لفت نائب إسرائيلي الى أن إسرائيل ترى أن القوى الغربية يمكنها التوصل إلى اتفاق نووي أفضل مع إيران، في الوقت الذي تبدو فيه محاولات إحياء اتفاق عام 2015 على وشك الانتهاء.

وقال “رام بن براك”، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع، في مقابلة إذاعية على محطة 102 إف.إم الإسرائيلية: “لا بد أن نصوغ اتفاقًا أفضل بكثير يحمل عصا أطول كثيرا. وهذا ما لا نراه”.

وكان الاتفاق النووي قد بدا على وشك الإحياء في آذار، لكنّ المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن انهارت بعد ذلك بسبب عدة مشاكل، منها إصرار إيران على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها حول آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وبعد المحادثات غير المباشرة التي دامت 16 شهرا بين طهران وواشنطن، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” إن الاتحاد قدّم عرضًا أخيرًا لتجاوز عقبة أمام إحياء الاتفاق.

وقال بن براك إن التحقيقات المفتوحة وعمليات التفتيش المستقبلية هي مصادر القلق الرئيسية لإسرائيل في الاتفاق الحالي، مضيفًا أنه “لا بد أن نحصل على إجابات صادقة وحقيقية حول ما فعلوه هناك”.

وقالت إيران إن التحقيقات وراءها دافع سياسي.

الى ذلك، اعتبر بن براك، الذي شغل من قبل منصب نائب مدير المخابرات الإسرائيلية، أن إيران ليست بالقوة التي قد يظنها البعض وأنها تعاني وطأة العقوبات، ذاكرًا أن هذا يمكن أن يدفعها إلى التخلي عن طموحاتها النووية تماما، سواء عبر الدبلوماسية أو القوة العسكرية.

وتابع: “تريد إسرائيل شيئا أفضل يحل محل هذا الاتفاق. شيء أفضل يعني إبلاغ الإيرانيين: اسمعوا.. لن يكون لديكم برنامج نووي”.