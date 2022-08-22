اسرائيل.. تضخم وقرار جديد للمركزي

رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي اليوم الواقع في 22 آب 2022 بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في عقدين، وبدا أنه يسير في مسار نحو مزيد من الزيادات بينما يحاول كبح تضخم تجاوز خمسة بالمئة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.0 بالمئة من 1.25 بالمئة مواصلا دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في أبريل نيسان عندما رفع صانعو السياسة النقدية معدل الفائدة من 0.1 بالمئة الذي كان أدنى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت احتمالات زيادة للفائدة قدرها 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي عندما أظهرت بيانات أن الاقتصاد نما بمعدل قوي بلغ 6.8 بالمئة في الربع الثاني في حين قفز المعدل السنوي للتضخم إلى 5.2 بالمئة في يوليو تموز وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008 .

ويقول صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي إنهم مصممون على إعادة التضخم إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح من 1 إلى 3 بالمئة.

والمرة السابقة التي رفع فيها بنك إسرائيل الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية كانت في منتصف عام 2002 .