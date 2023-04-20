اسرائيل تفتتح سفارتها في تركمانستان المحاذية لإيران

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سفارة دائمة لبلاده في تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى اليوم الخميس 20\4\2023، ليؤسس بذلك الحضور الدبلوماسي الإسرائيلي الأقرب إلى إيران وسط مساع لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان قبل 30 عاما فإنه لم يكن هناك سوى بعثة إسرائيلية مؤقتة في عشق أباد ولم يكن لإسرائيل سفارة في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وكتب كوهين في تغريدة الخميس “أتيت لأفتتح سفارة إسرائيلية على بعد 17 كيلومترا من الحدود مع إيران ولعقد سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس ومسؤولين آخرين”.

وفي تصريحات باللغة الإنجليزية لصحفيين يرافقون كوهين خلال الزيارة، قال وزير الخارجية في تركمانستان راشد ميريدوف إن افتتاح السفارة “مثال ساطع للغاية على صداقتنا”.

ووصف كوهين زيارته بأنها “تاريخية” والتقى برئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف. وقال إن علاقات إسرائيل مع “القوة العظمى في مجال الطاقة بآسيا الوسطى” ذات أهمية استراتيجية.

وقال كوهين في لقطات فيديو نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية “نعتزم التوسع في العلاقات الاقتصادية لتشمل الزراعة والمياه والتكنولوجيا والدفاع عن الحدود … لا شك أن الدولتين ستستفيدان من توثيق التعاون”.

وتتبع الدولة الآسيوية الصحراوية الغنية بالغاز سياسة الحياد الرسمي حيث لا تنضم إلى أي تكتلات سياسية أو عسكرية. والصين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتركمانستان إذ تشتري أغلب صادرات تركمانستان من الغاز.

وحجم تجارة تركمانستان مع إيران صغير نسبيا وثمة نزاعات بين البلدين حول مخزونات هيدروكربونية ضخمة محتملة في بحر قزوين.

وعلى الرغم من توقيع الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقية في 2018 لتسوية هذه النزاعات فإن طهران لم تصادق بعد على الوثيقة التي تمنع أيضا عشق أباد من تنفيذ خطط لبناء خط أنابيب عبر بحر قزوين لشحن الغاز إلى أوروبا.