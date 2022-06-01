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اسرائيل تقتل فلسطينية في بيت لحم!

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 11:17 صباحًا
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أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينية عند مدخل مخيم العروب، جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بذريعة محاولتها طعن أحد الجنود.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن الشابة أصيبت بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم، ونقلت إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأعلن لاحقا استشهادها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان مقتضب- إن الشابة غفران هارون حامد وراسنة استشهدت إثر إصابتها برصاصة أطلقها جنود الاحتلال قرب مخيم العرّوب، موضحة أن الرصاصة اخترقت صدر الشابة من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي الشابة المصابة ملقاة على الأرض، بعد إطلاق الرصاص عليها قرب مخيم العروب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاق وصول فرقه إلى المصابة نحو 20 دقيقة.

وذكرت مواقع فلسطينية محلية أن الشهيدة أسيرة سابقة في سجون الاحتلال، وأطلق سراحها قبل نحو شهرين.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وسائل تواصل إجتماعي

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