اسرائيل تقتل فلسطينيًا بعمر الـ 16 عامًا

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي السبت إن جنودا اسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا كان ضمن مجموعة رفضت التوقف عن رشق سائقي السيارات المارة بالحجارة على طريق بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما قُتل.

وقال الجيش إن عددا من المشتبه بهم ألقوا حجارة “مما عرض للخطر المدنيين” الذين كانوا يقودون سياراتهم على طريق رئيسي بالقرب من مدينة رام الله.

وأضاف أن “الجنود في الموقع عملوا على منع المشتبه بهم بما يتفق مع إجراءات العمل المتبعة، واستخدموا الذخيرة الحية كملاذ أخير”.

وقال رئيس بلدية سلواد، وهي قرية فلسطينية قريبة “أعلنا الإضراب العام في البلدة استنكارا لهذه الجريمة”.