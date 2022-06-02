اسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في 24 ساعة!

قناصة من قوات الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات (الفرنسية)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت بالرصاص فلسطينيا في الضفة الغربية اليوم الخميس ليصبح ثالث قتيل يسقط خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة “استشهاد الشاب أيمن محمود محيسن (29 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على مخيم الدهيشة في بيت لحم”.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات التي كانت تنفذ مهمة مداهمة واعتقال في مخيم الدهيشة في بيت لحم فتحت النار عندما ألقى عليها السكان قنابل حارقة وحجارة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القتل.

ووصفت الوزارة قتل محيسن بأنه من “جرائم الإعدامات الميدانية” التي تعد دليلا واضحا على أن الحكومة الائتلافية في إسرائيل تنفذ سياسات اليمين واليمين المتطرف.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القتيل أفرج عنه من سجن إسرائيلي في 2014. ولم يذكر سبب اعتقاله.

وتصاعد العنف منذ كانون الثاني وأسفر عن استشهاد 46 فلسطينيا على الأقل في مداهمات إسرائيلية كما وقعت هجمات نفذها عرب قتل فيها 19 شخصا في إسرائيل والضفة الغربية.