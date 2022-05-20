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اسرائيل تقصف مستودعات لإيران وحزب الله في محيط مطار دمشق (فيديو)

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 12:46 صباحًا
قصف سابق على سوريا

قصف سابق على سوريا

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أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأنّ الدفاعات الجوية تصدّت “لأهداف معادية” في سماء ريف دمشق مساء اليوم الجمعة.

في السياق أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أنّ القصف الإسرائيلي استهدف مواقع ميليشيات موالية لإيران بمحيط دمشق ومطار دمشق الدولي.

كما اشار الى ان القصف طال مستودعات ميليشيات حزب الله في الكسوة وجمرايا.

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع السورية بأنّ هجومًا إسرائيليًا بصواريخ في جنوب دمشق تسبّب في مقتل ثلاثة ووقوع خسائر مادية.

في السياق عينه، أفاد مراسل قناة الحدث الاخبارية بأن إسرائيل استهدفت مواقع تحتوي مستودعات تابعة لإيران وحزب الله في جنوب غرب دمشق.

ولفت الى أن تصدي الدفاع الجوي اتى بعد القصف وليس خلاله.

واشارت “الحدث” عبر تويتر الى أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في طريقها الى حزب الله، كاشفةً أنّها وصلت مطار دمشق قبل 3 أيام.

وبحسب مصادر المرصد السوري أيضًا، فإنّ الصواريخ وصلت في غالبيتها إلى المواقع المستهدفة وسط تراجع لمستوى الدفاعات الجوية التابعة للنظام بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي رقم 13على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

 


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