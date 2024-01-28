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اسرائيل تمنح الجنسية لوالدة جندي فلبيني قتل مع الجيش الإسرائيلي في غزة

منذ 9 دقائق
جندي إسرائيلي

جندي إسرائيلي

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قالت صحيفة “هآرتس” إن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، قرر اليوم الأحد 28 كانون الثاني/يناير، مكافأة والدة جندي احتياط فلبيني في صفوف الجيش الإسرائيلي، قتل في الحرب الجارية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن أربيل قرر منح الجنسية الإسرائيلية لوالدة الجندي سيدريك غارين، بعد مقتله في غزة الأسبوع الماضي.

وكان غارين (23 عاما) هو الابن الوحيد لوالديه إيميلدا وريكو، اللذين جاءا إلى إسرائيل من الفلبين قبل ولادته.

وتم ترحيل والده عندما كان سيدريك يبلغ من العمر عامين، لكن والدته بقيت معه في إسرائيل كمقيمة مؤقتة.

وحصل غارين على الجنسية الإسرائيلية بعد انتهاء خدمته العسكرية.

وكان الجندي الفلبيني ضمن الـ21 جنديا، الذين قتلوا دفعة واحدة في كمين نصبته لهم حماس.

وقتل الجنود الـ21، الإثنين، عندما تعرضوا لهجوم بقذائف “آر بي جي” من مقاتلي حماس، مما أدى إلى انهيار مبنيين كانوا بداخلهما.

وكان هذا الحادث الأكثر دموية بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية في غزة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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