اسرائيل شنت غارات واسعة النطاق على قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيل فجر اليوم غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب غزة.

وقالت مصادر عدة إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن حوالي 60 غارة في غضون نصف ساعة، استهدفت مقار حكومية ومواقع للمقاومة وشوارع وأحياء سكنية.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن الغارات استهدفت مقر جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس.

وأسفر القصف العنيف عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ”طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة“.

كما تم استهداف عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، فضلاً عن تدمير منزلين.

ولم تبلغ المصادر الطبية عن إصابات حتى اللحظة جراء هذه الغارات والتي جاءت بعد ليلة دامية شهدت غارات مماثلة، استشهد على إثرها أكثر من 43 فلسطينياً فيما لا يزال العديد من الفلسطينيين في عداد المفقودين.

وبالتزامن مع الغارات الجوية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع ما ساهم في إعاقة عمليات الدفاع المدني لإسعاف المصابين وإخلائهم من المواقع التي دمرت بالكامل نتيجة القصف العنيف.

بالمقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة رشقات صاروخية صوب عسقلان وبئر السبع ردا على الغارات الجوية. بحسب “ارم نيوز”.

غارات جوية إسرائيلية عنيفة على مدينة #غزة فجر اليوم pic.twitter.com/Heg7z4kdiv — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) May 16, 2021