اسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الأربعاء مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، في حين أبقت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1937.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 أمس الثلاثاء 24\1\2023، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1940.00 دولار.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس، والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير\كانون الثاني وأول فبراير\شباط.

وإذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها.

ومع تقليص أسعار الفائدة المنخفضة العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائدا باعتباره ملاذا آمنا من تقلبات الفائدة.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار 0.1 في المئة. ويميل ضعف الدولار لأن يجعل الذهب المسعّر به أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.62 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.40 دولار. غير أن البلاديوم ارتفع 0.1 في المئة إلى 1745.38 دولار.