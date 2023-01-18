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اسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف مع صعود الدولار

منذ ساعة واحدة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف الأربعاء 18\1\2023، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1902.79 دولار للأوقية “الأونصة”.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1906 دولارات، كما وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مير محلل أسواق المعادن في ماريكس “سيكون نشاط الذهب حول مستوى 1900 دولار على المدى القريب، لا أعتقد أننا سنشهد أي تحركات كبيرة وسيظل عالقا داخل نطاق ضيق”.

وأضاف “سينصب تركيز السوق على البيانات الاقتصادية، إذا استمرت الأمور في اتجاه أن التضخم ينخفض وأن أسعار الفائدة ستنخفض، فسيكون الذهب في صعود”.

يستفيد المعدن من تراجع أسعار الفائدة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1033.06 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1740.30 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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