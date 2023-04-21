اسعار الذهب تتراجع وسط ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب الجمعة وسط ارتفاع الدولار، في وقت عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” لتعليق دورة التشديد النقدي مؤقتا في أعقاب رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه واحدا في المئة أمس الخميس 20\4\2023، وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمئة من بداية الأسبوع.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2005.70 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس 20\4\2023 أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة. كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل\نيسان.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند أمس الخميس 20\4\2023 إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1090.91 دولار فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1590.65 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل ارتفاع هذا الأسبوع.