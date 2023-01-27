اسعار الذهب تتراجع وسط توقعات بتمسك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب الجمعة إذ تنظر الأسواق إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على أنها دافع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الحذر قبل بيانات التضخم واجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل حد من تراجع الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1926.09 دولار للأوقية “الأونصة”، لكنه تحرك في نطاق ضيق نسبيا بعدما تراجع واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة عقب البيانات الأمريكية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.30دولار.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق في شركة “سي.إم.سي ماركتس” إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة “تثير التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو أكثر اعتدالا” مما يضغط على الذهب.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع لكن معظم الاقتصاديين يتوقعون حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام سيكون معتدلا ولفترة قصيرة مقارنة بفترات ركود سابقة بسبب قوة سوق العمل بصورة غير معتادة.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل والذي سيستمر على مدى يومين ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1009.38 دولار، وخسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1668.69 دولار.