اسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأوقية “الأونصة”، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.

ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين 17\4\2023 بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماعه في مايو\أيار.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولار.