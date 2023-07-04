الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
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اسعار الذهب ترتفع وسط تداول ضعيف

منذ 6 ساعات
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأمريكي لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعا بسبب العطلة الأمريكية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو تموز بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاجو التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة قبل خفض متوقع في في مايو أيار 2024. وأسعار الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1،254.44 دولار

    المصدر :
  • رويترز

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