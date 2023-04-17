الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسعار الذهب فوق الـ2000 دولار وسط ترقب لسياسة الاحتياطي الاتحادي

منذ 8 دقائق
احتياطي الذهب

احتياطي الذهب

A A A
طباعة المقال

استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2007.17 دولار للأوقية “الأونصة”، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند 2021.10 دولار للأوقية.

كان الذهب قد انخفض اثنين بالمئة الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1498.04 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدينة باخموت الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: فاغنر استولت على منطقتين في وسط وشمال غرب باخموت
الحبوب الأوكرانية- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اوكرانيا: مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود معرضة للتوقف
من دمار الزلزال في تركيا
بسبب الزلزال المدمر.. اتساع عجز الموازنة التركية خلال شهر مارس

الأكثر قراءة

هلال- تعبيرية
الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
تحرّي الهلال - تعبيرية
مصادفة لم تحدث منذ سنوات في عيد الفطر.. وظاهرة فلكيّة مميّزة بانتظارنا!
حادث سير على أوتوستراد جونية - كسروان
بالصوَر.. حادث سير مروّع على أوتوستراد جونية وسقوط قتيلين