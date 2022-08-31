الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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اسعار النفط تتراجع وسط قلق المستثمرين

منذ دقيقة واحدة
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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واصلت أسعار النفط انخفاضها الأربعاء مع قلق المستثمرين من ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.34 دولار، أو 1.46 بالمئة، عند 90.30 دولار للبرميل، بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 1.79 دولار عند 97.52 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار الثلاثاء، وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.40 دولار، أو 1.43 بالمئة، عند 96.44 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا، المحلل في (بي.في.إم أويل أسوشيتس) “أحدث دلائل على تعثر النمو هي انكماش نشاط المصانع الصينية في أغسطس وتوسع قطاع الخدمات في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد بأن كلا من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي سيرفعان أسعار الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، ربما بنسبة تصل إلى 0.75 بالمئة، وكل ذلك يجعل المستثمرين في الأسهم يسعون للخروج، وتحذو أسعار النفط الحذو نفسه في الوقت الحالي على الأقل”.

    المصدر :
  • رويترز

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