اسعار النفط تتراجع 2% في تعاملات متقلبة

تراجعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة الاثنين، إذ تسبب انهيار بنك سيليكون فالي في اضطراب أسواق الأسهم وأثار مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم الدعم للخام.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.01 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.77 دولار، وهبط المؤشر القياسي العالمي في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 78.34 دولار وهو أدنى سعر له منذ أوائل يناير\كانون الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.5 في المئة إلى 74.80 دولار للبرميل. وتراجع الخام في وقت سابق إلى 72.30 دولار للبرميل وهو أدنى سعر له منذ ديسمبر\كانون الأول.

واتخذت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة أمس الأحد 12\3\2023 لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن أدت مخاوف من انتشار العدوى من انهيار مصرف سيليكون فالي إلى بيع أصول أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي وإغلاق الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة بنك سينجنيتشر ومقره نيويورك أمس الأحد 12\3\2023.