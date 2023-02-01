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اسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع الدولار

منذ ساعتين
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمئة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد في مذكرة “شهدت المعنويات تحولا في ظل موسم نتائج أعمال إيجابي، علامات تباطؤ التضخم أدت أيضا إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون قادرا على إيقاف مسيرة رفع أسعار الفائدة مؤقتا”.

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وستتجه الأنظار إلى الاجتماع الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بأوبك+، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر\تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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