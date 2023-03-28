الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسعار النفط تغلق على ارتفاع

منذ 11 دقيقة
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، والآمال في احتواء أزمة القطاع المصرفي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.65 دولار للبرميل، وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 73.20 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت الأسعار أمس الاثنين 26\3\2023 أكثر من ثلاثة دولارات بعد أن اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اليونان
اليونان.. اعتقال رجلين يشتبه بضلوعهما في التخطيط لهجوم على مطعم إسرائيلي
صور من حرب اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اميركا تؤيد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بسبب الحرب الاوكرانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الرئيس الأوكراني يزور حرس الحدود قرب روسيا

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
الأرض
لا غلاف جوي حول كوكب بحجم الأرض.. والعلماء يُحذّرون!