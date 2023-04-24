الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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اسعار النفط تنهي الجلسة على ارتفاع

منذ 20 دقيقة
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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أنهت أسعار النفط الجلسة على ارتفاع الاثنين، لتمحو خسائرها في بداية الجلسة مع تزايد تفاؤل المستثمرين حيال دعم السفر خلال عطلة في الصين الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.07 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 82.73 دولار للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 89 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 78.76 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضع عقود كلا الخامين بأكثر من خمسة بالمئة في أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع.

تشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى انتعاش مستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، لكن الأرقام لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل كوفيد-19 مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لمسافات طويلة وعدم توفر رحلات كافية.

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو “هناك الكثير من التفاؤل حيال العطلات الصينية فيما يتعلق بالطلب على وقود الطائرات”.

وقد يؤدي شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الإضافية التي تعتزمها مجموعة منتجي أوبك+ اعتبارا من مايو إلى رفع الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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