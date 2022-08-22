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اسقاط طائرة مسيرة شرق ليبيا

منذ ساعتين
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قالت القوات المتمركزة في شرق ليبيا اليوم الواقع في 22 آب 2022 إنها أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مطار بنينا في بنغازي بعد انتشار مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جسما محترقا يسقط من السماء وينفجر في حقل.

وأفاد ضابط كبير في بيان نُشر على حسابات رسمية للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بأنه لم يتم تحديد هوية الطائرة المسيرة.

وتتأرجح ليبيا على حافة الفوضى منذ شهور بعد أن رفض البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له حكومة الوحدة في طرابلس، والتي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة العام الماضي، وعين حكومة منافسة.

    المصدر :
  • رويترز

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