اسكتلندا تعلق على اتفاق بريكست.. حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، اليوم الخميس، أن الوقت حان لتصبح بلادها، وهي مقاطعة بريطانية، ”دولة أوروبية مستقلة“، في أعقاب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأبرمت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه، وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وفي أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقالت ستورجن: ”بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا الذي صوت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.. لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه بريكست منا“.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة“، فيما ترفض لندن السماح لاسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.