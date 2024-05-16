اشتباكات بعد مسيرة مناصرة للفلسطينيين في أثينا

قال شهود من رويترز ومسؤولون أمنيون إن اشتباكات وقعت بين أفراد من الشرطة اليونانية ومحتجين بعد مسيرة مناصرة للفلسطينيين توجهت إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا يوم الأربعاء.

وسار أكثر من 2500 شخص في شوارع أثينا إلى السفارة حاملين أعلاما فلسطينية ومرددين “فلسطين حرة!”.

وانفصلت مجموعة من المتظاهرين عن المسيرة التي كانت سلمية إلى حد كبير. ورشقت المجموعة الشرطة بالحجارة. وشكل أفراد الأمن طوقا أمنيا أمام السفارة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال مسؤول أمني إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال الاشتباكات التي استمرت لفترة قصيرة.

واندلعت أعمال عنف خلال مسيرة داعمة للفلسطينيين في وسط أثينا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد يوم من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية برية وجوية في مناطق من شرق رفح بقطاع غزة.