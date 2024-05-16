الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباكات بعد مسيرة مناصرة للفلسطينيين في أثينا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2024 7:46 صباحًا
A A A
طباعة المقال

 قال شهود من رويترز ومسؤولون أمنيون إن اشتباكات وقعت بين أفراد من الشرطة اليونانية ومحتجين بعد مسيرة مناصرة للفلسطينيين توجهت إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا يوم الأربعاء.

وسار أكثر من 2500 شخص في شوارع أثينا إلى السفارة حاملين أعلاما فلسطينية ومرددين “فلسطين حرة!”.

وانفصلت مجموعة من المتظاهرين عن المسيرة التي كانت سلمية إلى حد كبير. ورشقت المجموعة الشرطة بالحجارة. وشكل أفراد الأمن طوقا أمنيا أمام السفارة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال مسؤول أمني إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال الاشتباكات التي استمرت لفترة قصيرة.

واندلعت أعمال عنف خلال مسيرة داعمة للفلسطينيين في وسط أثينا في وقت سابق من هذا الشهر، بعد يوم من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية برية وجوية في مناطق من شرق رفح بقطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الاسرائيلي
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود شمال قطاع غزة
الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لا جدوى له "بدون روسيا"
ما هي الخطوة التي قامت بها جنوب أفريقيا بخصوص قطاع غزة؟

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!