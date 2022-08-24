الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و فلسطينيين في الضفة الغربية

منذ 40 دقيقة
تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة (رويترز)

تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

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وقعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينين، الأربعاء، بعدما نفّذ الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود عملية دهم بمدينة جنين في الضفة الغربية، بحسب قناة “الحرة”.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي داهم مخيم جنين، فجر الأربعاء 24 آب، لتنفيذ عملية اعتقالات حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي و”كتيبة جنين”، وهي مجموعة فصائل فلسطينية مسلحة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه اعتقل 14 فلسطينيا للاشتباه بتورطهم في الإرهاب. كما ضبطت قوات الجيش خلال المداهمات 3 بنادق من نوع “إم 60” ومعدات عسكرية أخرى بأحد منازل المشتبه بهم.

ولم تقع إصابات بين الجانبين خلال تلك المواجهات.

وأقدم الجيش الإسرائيلي، خلال الأشهر الماضية، على تنفيذ عمليات دهم في الضفة الغربية للبحث عن مشتبه بهم في أعمال يصفها بـ “الإرهابية” حيث تدور مواجهات مسلحة خلال تلك العمليات مما يسفر أحيانا عن سقوط ضحايا أغلبهم من الجانب الفلسطيني

    المصدر :
  • الحرة

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