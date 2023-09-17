اشتباكات بين قوات إثيوبية ومسلحي حركة الشباب في غرب الصومال

قال سكان محليون إن قوات إثيوبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحين من حركة الشباب بالقرب من بلدة راب دور في غرب الصومال صباح الأحد.

وسمع سكان محليون دوي انفجارات كبيرة في التاسعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) أعقبها انفجار قوي قرب بلدة راب دور في منطقة باكول على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود الإثيوبية.

وقالت حركة الشباب إنها نصبت كمينا لقافلة كبيرة من القوات الإثيوبية التي تعمل في المنطقة ضمن الجهود الإقليمية للقضاء على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى حسن عبد الله “سمعنا ثلاثة انفجارات ضخمة ثم أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة”.

وقالت فاطمة علي التي تعيش في راب دور “لقد كان قتالا عنيفا بالقذائف والأسلحة الأخرى لكننا لا نعرف التفاصيل”.

ولم يرد الجيش الإثيوبي ولا السلطات الصومالية على طلبات للتعليق.

واتفقت جيبوتي وإثيوبيا وكينيا في فبراير شباط على بدء ما وصفته بعمليات “بحث وتدمير” لحركة الشباب، بالتعاون مع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي من المتوقع أن تغادر الصومال بحلول نهاية العام المقبل.