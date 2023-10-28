اشتباكات بين يهود وطلاب عرب في إسرائيل

اندلعت اشتباكات بين السكان اليهود والطلاب العرب الإسرائيليين الذين يعيشون في مساكن الطلبة في كلية محلية بمدينة نتانيا بإسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال السكان اليهود إن الطلاب العرب قاموا بتعطيل صلاة في كنيس حاباد في وقت سابق من اليوم، وألقوا البيض على المصلين، كما شغلوا الموسيقى بصوت عال.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين اليهود خارج مساكن الطلبة في الكلية الأكاديمية في نتانيا، وهتف الكثير منهم “الموت للعرب”.

ولم تفعل الشرطة الإسرائيلية أي شيء، بل أصدرت بياناً قالت فيه إنها “تقوم بتأمين المظاهرة”.

وأصدرت عمدة نتانيا ميريام فيربيرج بيانًا قالت فيه إنها طلبت من مديري المدرسة إخلاء مساكن الطلبة والبحث عن المسؤولين عن مضايقة المصلين اليهود.